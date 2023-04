Delhaize : des membres du personnel au siège de l'entreprise aux Pays-Bas, rassemblement de la CNE pour défendre le droit de grève

Une autre mobilisation a eu lieu ce mardi à 8h30 devant le Palais de Justice de Bruxelles. Une soixantaine de représentants de la CNE se sont présentés en compagnie de leurs avocats. Ils espéraient pouvoir plaider ce matin pour retirer l’ordonnance du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles leur interdisant d’établir des piquets de grève devant les magasins et les dépôts de Delhaize durant tout le mois d’avril. Une procédure sur "requête unilatérale" qui ulcère les centrales syndicales.

"Nous sommes ici ce matin pour contester cette ordonnance. Sur la forme tout d’abord, parce qu’elle a été rendue suite à une procédure dite de requête unilatérale. Cela veut dire que c’est une procédure dans laquelle les syndicats sont totalement exclus. Ils n’ont pas la possibilité de faire valoir les intérêts légitimes des travailleurs. Et sur le fond, parce que c’est une ordonnance qui vise toute personne qui mènerait une action de nature à apporter un préjudice économique à l’employeur. Et cela pendant un mois. Ça nous semble tout à fait disproportionné", commente Jean-François Libotte, du syndicat chrétien.

Et puis : "Si le juge décide de traiter l’affaire ce matin, il pourrait annuler cette ordonnance, et c’est ce qu’on lui demande. Et ainsi, ne plus inquiéter et intimider les travailleurs qui mèneraient à l’avenir des actions de grève, et notamment des piquets de grève, devant les magasins ou les dépôts."

Ce mercredi, à l'issue de l'audience, les avocats de Delhaize ont demandé un délai supplémentaire. Le tribunal se penchera donc à nouveau sur le dossier vendredi matin. Il entendra les parties lors d'un débat de fond. La date du jugement finale est pour l'heure inconnue.

Le SETCa a, pour sa part, déposé une plainte devant l'auditorat du travail pour non respect de la Loi Renault.