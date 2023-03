Delhaize : Dermagne invite la direction à examiner d'autres pistes avec les syndicats

Le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, a invité la direction de Delhaize à examiner d'autres pistes que la franchisation de ses magasins dans le cadre de la concertation sociale qui va s'ouvrir avec les syndicats, a-t-il indiqué jeudi à la Chambre en réponse à des questions de Chanelle Bonaventure (PS), Anja Vanrobaeys (Vooruit), Gaby Colenbunders (PTB) et Nahima Lanjri (CD&V). Le cas échéant, il désignera un conciliateur social.

Si le groupe de grande distribution devait maintenir son plan de franchisation, le ministre a rappelé le prescrit de la convention collective de travail 32 bis qui garantit le maintien des droits des travailleurs.

"J'ai demandé à Delhaize une réelle garantie d'emploi et le maintien des droits acquis des travailleurs", a-t-il expliqué. À ses yeux, il n'est pas question non plus que le consommateur supporte cette opération par une augmentation du prix de son caddie.