Delhaize : de nouvelles propositions de la direction, "peanuts" rétorque le Setca

Même son de cloche auprès de la CNE. "Pour moi, il s’agit d’une mauvaise proposition", a réagi Myriam Djegham, secrétaire nationale de la CNE auprès de Belga. Elle ne comprend "aucune avancée sur ce pour quoi les travailleurs se sont battus", a-t-elle déploré.

"Ce que la direction propose sont des mesures qui l’arrange, elle", poursuit Mme Djegham, prenant l’exemple d’une "prime à l’encouragement à partir à la pension, qui est une manière de se débarrasser des membres du personnel plus âgés et de faciliter "la vente" des magasins, selon elle. "On se débarrasse des 62 ans et plus, tout ça pour une prime de 10.000 euros brut", a enchéri Myriam Delmée (Setca). "C’est dire aux gens partez et nous, ça ne nous coûte pas trop cher. Cela va permettre de revendre les magasins plus facilement", a-t-elle jugé.

Concernant les "garanties pour ceux qui restent, pour nous, il n’y a rien de solide", a encore estimé Myriam Djegham (CNE). "Il y a une frilosité de la direction qui nous démontre que les franchisés vont faire ce qu’ils veulent" des membres du personnel qui resteront, enchaîne Myriam Delmée. "Ce sera au petit bonheur la chance mais nous, ce que nous voulons, ce sont des certitudes."

Bien qu’elles jugent toutes deux négativement la proposition de la direction, les deux syndicalistes expliquent qu’elles vont désormais consulter les délégués du personnel, qui devront se positionner. "De nouveaux contacts auront lieu la semaine prochaine", indique-t-on du côté du ministre Dermagne.