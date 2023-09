Delhaize : "Ce passage en force est une déclaration de guerre" et "on n’enterre pas la hache de guerre", annoncent les syndicats

Après les refus syndicaux du plan d’accompagnement proposé par la direction de Delhaize, celle-ci a mis fin, mercredi, aux discussions et a confirmé sa proposition finale. "Ce passage en force est une déclaration de guerre", a réagi Myriam Delmée, présidente du Setca.

"Cette décision était prévisible. Mais ce que Delhaize ne comprend pas, c’est que cela va créer un désordre immense au moment du passage en franchise", poursuit la syndicaliste. "La direction a perdu beaucoup plus en refusant de négocier qu’en acceptant de discuter."

"Nous ne voulons pas cracher dans la soupe, le combat des travailleurs a permis des avancées, telles que l’augmentation de la prime de transition", affirme quant à elle Myriam Djegham, secrétaire nationale de la CNE. "Mais bien que la direction ait lâché des choses, sa proposition ne correspond pas aux demandes des travailleurs. Avec les primes d’encouragement à partir à la pension, ou en poussant des employés à la démission, l’entreprise se décharge de la responsabilité de licencier son personnel."

On n’enterre pas la hache de guerre.

Face à la décision de la direction, quelle marge de manœuvre reste-t-il dans ce dossier aux syndicats ? Du côté de la CNE, on est très clair : "On n’enterre pas la hache de guerre. On discute encore et les travailleurs restent mobilisés". A ce stade, la stratégie ne peut pas être dévoilée, nous dit-on. Mais "les travailleurs n’ont pas à démissionner", nous dit Myriam Djegham

Les travailleurs se sont positionnés et sont en désaccord avec le protocole de paix sociale de la direction, ajoute la secrétaire nationale de la CNE.