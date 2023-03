Delhaize : ça vaut le coup d’aller jusqu’au bout, quitte à mettre la société en danger ?

Avec la plus longue grève de son histoire, Delhaize a déjà perdu au moins 75 millions d’euros. Voilà maintenant 3 semaines que de nombreux magasins Delhaize restent portes closes. Jamais un mouvement de grève dans ce secteur n’avait duré aussi longtemps. Tellement longtemps que dans les éditions de Sudinfo, il se murmure que le groupe hollandais commence à s’agacer et l’avenir de Delhaize serait mis en péril. En plus du manque à gagner dans les magasins intégrés, la perte se situe aussi chez les franchisés qui rencontrent des problèmes de commandes quand les dépôts sont bloqués. Un chiffre est évoqué dans le journal, 75 millions minimum déjà perdus, mais cela pourrait déjà dépasser les 100 millions. Aujourd’hui, une nouvelle rencontre entre direction et syndicats est prévue. À ce stade, chacun reste campé sur ses positions.

Ça vaut le coup d’aller jusqu’au bout, quitte à mettre la société en danger ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".