Delhaize : après un mois de conflit, est-il temps de rouvrir par n’importe quel moyen ?

Le débat se termine à Namur avec Marie : "Je peux comprendre qu’ils mettent la pression, mais il faut aussi comprendre les travailleurs. J’ai 33 ans de carrière, on sait qu’on n’est pas mis à la porte. Ils vendent les enseignes Delhaize et le personnel avec. On sait que dans six mois, on changera de commission paritaire. On sait ce qu’on gagne chez Proxy ou AD : ils n’ont pas les chèques-repas ni les frais de déplacement. On va perdre 25 à 30% de notre salaire et nos avantages. On va devoir travailler les dimanches et jours féries avec des horaires variables."

