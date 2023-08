Delhaize annonce la franchise de 15 de ses magasins, le conflit social se durcit

Delhaize annonce la franchise de 15 de ses magasins "à partir d’octobre ou novembre". Cela consiste en la première étape du plan de revente de ses supermarchés. Les magasins suivants sont concernés : Ieper, Izegem, Knokke, Denderleeuw, Grimbergen, Ronse, Deurne, Wilrijk, Hankar, Mutsaard, Boondael, Flagey, Nivelles, Bouffioulx et Recogne.

"Il s'agit d'une étape importante pour nos collaborateurs en supermarché, nos nouveaux entrepreneurs indépendants, nos clients et nos fournisseurs. Ensemble, nous nous efforçons de garantir un avenir pérenne à l’enseigne Delhaize", indique Delhaize dans un communiqué de presse.

Les travailleurs mobilisés devant le siège : "ils ont tout cassé"

Vers 9 heures, des travailleurs provenant de tout le pays commençaient à arriver devant le siège Delhaize. Les trois couleurs syndicales sont présentes. Les coups de sifflet et les coups de klaxon résonnent dans ce complexe gigantesque d’entrepôts. Les travailleurs présents sur site s’attendent à un long conseil d’entreprise qui pourrait durer toute la journée.

Ce conseil d’entreprise organisé ce lundi matin au siège central de Delhaize à Zellik est planifié depuis plusieurs semaines. La direction vient donc d’annoncer une première liste de magasins transférés à des indépendants. Cette annonce tant redoutée est un coup de massue pour les 9000 employés des 128 supermarchés Delhaize potentiellement concernés par les changements de direction. Les dirigeants du groupe de supermarchés n’ont pas cédé à la pression exercée par les syndicats. Pour ces derniers, la direction de Delhaize maquille un licenciement collectif sur le dos des futurs repreneurs. Ceux-ci pourraient ne pas assumer le coût des charges salariales de leurs futurs employés.

Sabrina qui travaille pour le magasin Mutsaard à Laeken, déclare ce matin après l'annonce : "je travaille depuis 18 ans pour Delhaize. À Mutsaard, c’est un grand magasin. On pensait être dans les derniers franchisés, on est dans les premiers. Avant Delhaize, c’était une famille. Ils ont tout cassé. Je vais être obligée de quitter Delhaize, je ne peux pas me permettre de continuer à travailler pour gagner moins. C’est la douche froide"

Ce conseil d’entreprise annonce un "tournant" dans le conflit social, affirment les syndicats. Une employée et déléguée syndicale pour la CNE, Rosetta Scibilia, écrivait ce matin sur les réseaux sociaux : "Cinq mois jour pour jour après l’annonce, je pense à tous mes collègues et surtout à ceux qui sont en vacances et qui vont apprendre que leur magasin est franchisé, un tournant dans le combat. Franchisé ou pas, on se battra jusqu’au bout, on est tous ensemble ou presque", avant de donner rendez-vous à ses collègues après l’annonce : "pour discuter de la suite".