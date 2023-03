Delhaize : action syndicale pour bloquer un dépôt de livraison e-commerce de Delhaize à Drogenbos

Le dépôt de Delhome, une entreprise qui s’occupe des livraisons e-commerce Delhaize, est bloqué à Drogenbos, annoncent les syndicats CNE, Setca et CSC A&S. Cette action fait suite à l’annonce par l’enseigne livraisons gratuites aux clients pour contourner la grève des travailleurs des magasins, expliquent les représentants des travailleurs.

Un piquet bloque depuis 5h00 du matin l’entrée de l’entrepôt situé chaussée de Ruisbroeck à Drogenbos.

"Delhome est passée de 78 salariés temps plein en 2014 à 30 aujourd’hui", dénonce Marina Kunzi, permanente à la CSC A&S. "Mais à côté de cela, la direction sous-traite le travail à plus d’indépendants. Elle sous-traite les livraisons à Delhome qui sous-traite les livraisons à deux sous-traitants, ALS et Green Bird, qui sous-traitent eux-mêmes à plusieurs entreprises qui sous-traitent encore le travail à des indépendants qui sont des associés actifs de ces entreprises sous-traitantes. Est-ce le modèle entrepreneurial que Delhaize prétend défendre ?"