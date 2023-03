Delhaize : action syndicale pour bloquer un dépôt de livraison e-commerce de Delhaize à Drogenbos, 100 magasins seront fermés aujourd'hui

Le dépôt de Delhome, l'entreprise qui s’occupe des livraisons e-commerce Delhaize, est bloqué à Drogenbos depuis 5h00, annoncent la CNE, le Setca et la CSC A&S. Cette action fait suite à l’annonce par l’enseigne de livraisons gratuites aux clients pour contourner la grève des travailleurs dans les magasins et fait partie du plan d'action mené en front commun syndical. A cela s'ajoute que 103 magasins intégrés sur 128 sont restés portes closes, contre 83 vendredi, indique un porte-parole de Delhaize.

"L'idée est de dénoncer le choix de la direction de dégrader les conditions de travail et de rémunération de 9000 travailleurs. Ensuite, le principe de contourner la grève en offrant la livraison coûte 18 mille euros à Delhaize et, si on fait le calcul sur 10 jours, ça équivaut au salaire de 4 employés", détaille-t-elle.

Les syndicats expliquent également être dans une démarche de solidarité avec les travailleurs de Delhome : "On voit que les travailleurs y sont considérés comme du petit personnel, moins que rien", ajoute la déléguée de la CNE. De son côté, Marina Kunzi, permanente à la CSC A&S dénonce la réduction du nombre de salariés chez Delhome et la sous-traitance du travail.