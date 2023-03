Delhaize : à qui profite la fermeture des magasins ?

Les négociations entre la direction de Delhaize et les syndicats sont toujours dans l’impasse et cela près de trois semaines après que l’entreprise a annoncé sa volonté de franchiser 128 de ses magasins encore intégrés (qui sont donc encore gérés par Delhaize).

Les syndicats et la direction sont désormais d’accord sur un point, à savoir la désignation par le fédéral d’un médiateur social. En attendant, et en raison du mouvement de grogne, un grand nombre de magasins restent fermés, essentiellement en Wallonie et à Bruxelles. Ces actions sont en cours depuis le 7 mars, ce qui implique pour de nombreux clients de chercher une alternative.