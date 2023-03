Delhaize : 280 emplois menacés au siège de l'entreprise, contre 72 créés

Les syndicats de la chaîne de supermarchés Delhaize, réunis mardi en fin d'après-midi en front commun, se sont accordés sur un plan d'action qu'ils entendent déployer au cours des prochaines semaines pour protester contre l'intention de la direction de franchiser les 128 magasins intégrés du groupe, a indiqué la présidente du SETCa, Myriam Delmée, à l'issue de la réunion. Au total, 175 postes vont être supprimés au sein du siège de Delhaize, sur près de 300 postes actuellement.

"Nous sommes déterminés à faire retirer ce plan dans son ensemble", a affirmé Myriam Delmée à l'agence Belga. "Le front commun - ouvriers et employés - est plus fort que jamais. D'autant plus que le plan concernerait déjà la suppression de 247 postes dans les services centraux", ajoute-t-elle.

Il s'agirait d'un licenciement collectif et la loi Renault devrait s'appliquer

Un chiffre que confirme le représentant du syndicat chrétien ACV Puls (équivalent flamand de la CNE), Frank Convents. "Cela a été mentionné sur l'une des diapositives présentées par la direction. Quelque 280 postes disparaîtraient avec le projet de franchise des supermarchés, dont 247 sont occupés par du personnel propre et 33 par des externes. Dans ce cas, il s'agirait d'un licenciement collectif et la loi Renault devrait s'appliquer", a-t-il précisé.