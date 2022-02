Délégué général aux droits de l’enfant, un métier passionnant : rencontre avec Bernard De Vos

Bernard De Vos est depuis 2008 notre Délégué général aux droits de l’enfant. Il intervient en faveur des enfants dont les droits ne sont pas respectés. Il nous explique :

C’est d’ailleurs au BPS22 que Joelle Scoriels a rencontré Bernard De Vos, un endroit avec qui le Délégué général aux droits de l’enfant entretient une relation de grande collaboration :

Ici on travaille sur le droit à la culture, au droit à la participation, au droit à l’expression. On a un partenariat qui s’appelle Les Audacieux où on invite des écoles, des associations à rentrer dans ce musée et à y être participatif.