Délégation américaine d'importance aux îles Salomon face aux récentes avancées chinoises

Une délégation diplomatique américaine de haut niveau va se rendre cette semaine dans les îles Salomon et d'autres îles du Pacifique, a annoncé lundi la Maison Blanche, alors que les ambitions chinoises dans cette région stratégique suscitent des inquiétudes.

Kurt Campbell, responsable de la sécurité nationale pour la région Asie-Pacifique à la Maison Blanche, et Daniel Kritenbrink, secrétaire d'État adjoint chargé des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, dirigeront cette délégation, a indiqué la porte-parole du Conseil national de sécurité, Adrienne Watson.

Approfondir les liens durables avec la région et faire progresser une région indo-pacifique libre, ouverte et résiliente"

Ils visiteront l'Etat d'Hawaï, les îles Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon.

Des représentants du département d'État, du Pentagone et de l'USAID se joindront à la délégation pour "approfondir les liens durables avec la région et faire progresser une région indo-pacifique libre, ouverte et résiliente", a déclaré Adrienne Watson.

Attention particulière aux îles Salomon

Une attention particulière est portée à l'étape aux îles Salomon alors que les États-Unis et son proche allié l'Australie s'inquiètent de l'accord de sécurité que le petit pays a récemment conclu avec la Chine.

Bien que les détails restent flous, la fuite d'une version préliminaire de ce pacte fait craindre à Canberra et Washington l'octroi à la Chine d'un ancrage militaire dans le Pacifique, incluant des déploiements navals autour des îles.