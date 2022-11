Délabrement de la prison de Tournai : "la situation est urgente !"

Il faut améliorer les conditions de détention ! C’est l’appel de la Commission de surveillance de la prison de Tournai. Elle tire la sonnette d’alarme pour attirer l’attention du monde politique sur l’urgence de la situation. C’est notamment la surpopulation qui est pointée du doigt.

Comme la plupart des prisons du pays, la prison de Tournai déborde. Elle héberge pour l’instant 215 détenus pour 178 places. Et si la Commission de surveillance s’inquiète, c’est parce que cette surpopulation s’accentue au fil des mois. Et la décision récente d’exécuter les peines de prison de moins de 3 ans risque d’encore aggraver la situation. Tout cela dans un contexte où il manque beaucoup d’agents pénitentiaires, comme l’explique Yves Van de Vloet, membre de la commission de surveillance : "il faut savoir par exemple que cet été, en pleine période de canicule, il y a eu des moments où la promenade n’a tout simplement pas pu se tenir par manque d’agents pénitentiaire, déplore-t-il. Vous imaginez ce que ça veut dire ? D’être à deux ou à trois dans une cellule pendant vingt-quatre heures et de ne pas sortir ?"

A trois dans une cellule avec un simple seau hygiénique en guise de sanitaires

La commission qui s’inquiète par ailleurs d’un manque de personnel médical : deux infirmiers pour plus de 200 détenus ; et des consultations "psy" une fois par semaine alors que de nombreux détenus présentent des problèmes de santé mentale.

Mais l’état de la prison de Tournai est lui aussi pointé du doigt. La prison date du 19e siècle : certaines cellules n’ont même pas de sanitaires. Les détenus à deux, parfois à trois dans quelques mètres carrés, doivent recourir à un seau hygiénique. A cela s’ajoute la présence d’infiltrations d’eau dans certaines parties du bâtiment, ce qui engendre des moisissures, de l’humidité dans la literie.

Pour la commission de surveillance, des travaux de rénovation sont urgents. L’inquiétude réside dans le fait que ces travaux étaient normalement prévus l’an prochain, mais ils viennent d’être annulés en dernière minute et aucune nouvelle échéance n’a été fixée.