"Déjeuner en paix" de Mairo : L’aventurier sans aventurière

Parlons des prods. Lentes, plutôt discrètes, elles se laissent facilement oublier derrière les couplets du rappeur suisse. Les sonorités, pourtant, sont bien multiples. Boom Bap dans Belly Ratchet avec ses notes de synthés. Organiques dans Déjeuner en guerre avec l’association de la basse, des cymbales et de l’accordéon. Se rapprochant du Lo-Fi dans Obsèques. Les variations ne manquent pas, le résultat est efficace. Si on reste un peu sur notre faim parfois, on peut tout de même saluer les interludes qui apportent une vraie légèreté aux morceaux, surtout quand on connaît la force de frappe d’un couplet de Mairo.

Avec ce nouvel EP, le rappeur suisse prouve une nouvelle fois qu’il sait faire dans la technicité tout en se racontant encore un peu plus. On est dans la lignée d’omar chappier, son précédent projet. Pour la suite, on a hâte de découvrir ce que le rappeur suisse a de nouveau à nous sortir de sa besace. La dernière track nous offre un joli passe passe entre lui et le duo Caba et JJ. Espérons que les featurings de ce genre se renouvellent à l’avenir. C’est ce qui manque le plus à la discographie de Mairo au final.