Déjà une grève à la nouvelle prison de Haren

Cette action du personnel de Haren s’inscrit dans un contexte plus large qui touche de nombreuses prisons belges pour la troisième semaine d’affilée. Les syndicats de la fonction publique ont en effet déposé un préavis de grève illimité contre la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter (Groen). Ils demandent, notamment, que le barème des fonctionnaires fédéraux soit revu à la hausse et qu’un treizième mois à part entière leur soit versé. Les gardiens entendent également dénoncer le manque de personnel dans les institutions pénitentiaires et la surpopulation carcérale.