Déjà un peu plus frais ce jeudi

Demain vendredi, la zone neigeuse continuera à nous donner de bonnes chutes de neige surtout sur la moitié ouest du pays en matinée. Les derniers modèles météo partent un peu à la baisse par rapport à hier, mais les cumuls de neige pourraient approcher et atteindre localement 5 cm de neige fraîche. L’après-midi, la zone neigeuse s’évacuera assez vite vers la France et un temps plus sec s’installera. Les maxima, bien frais, ne dépasseront plus -1 à +1°C en Ardenne, 1 à 2°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse et à peine 4°C sur le centre quand le temps redeviendra sec. Le vent de nord-est (la bise) accentuera l’impression de froid. La nuit de vendredi à samedi sera plus sèche mais franchement plus froide avec des minima de 0°C dans le centre et -3°C sur les reliefs, il conviendra de rester particulièrement prudent sur les routes qui pourront être glissantes avec formation de plaques de givre ou de glace.