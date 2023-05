Déjà un extrait du tout nouveau Royal Blood qui sort le 25 mai !

L’an dernier, on a pu découvrir le titre "Honeybrains" en guise de "célébration" autour des concerts qui s’annonçaient : "Au lieu d’attendre que le nouveau morceau vieillisse, nous avons pensé qu’il serait amusant de vous faire part de ce sur quoi nous avons travaillé ces dernières semaines avant de partir pour notre plus grande tournée à ce jour ! C’est aussi nouveau pour nous que pour vous".

Mike Kerr, le frontman, avait ensuite expliqué qu’il comptait écrire et composer pendant sa tournée, en évitant de trop réfléchir pour laisser place à plus de spontanéité. Il ajoutait aussi qu’il ne souhaitait pas commenter les paroles des prochains titres et laisser libre cours à l’interprétation des auditeurs. Selon lui, il s’est largement épanché sur les paroles du dernier album Typhoons et ne souhaite plus fonctionner de la sorte cette fois-ci.