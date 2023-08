Après l’abandon de Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), tombé lors du contre-la-montre inaugural samedi, un deuxième coureur belge est déjà contraint de quitter la Vuelta : Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty), victime d’une chute dans le final de la 4e étape mardi, ne prendra pas le départ ce mercredi.

"Malheureusement, ce que nous craignions mardi soir s’est confirmé : les plaies au niveau de genou sont trop profondes pour que je puisse continuer la Vuelta, explique Kobe Goossens dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de l’équipe belge. Les points de suture risquent de poser problème. Je rentre déjà à la maison, c’est un peu triste. Et dire que je retrouvais le peloton après quatre mois de maladie (une infection, ndlr). C’est dur mentalement, mais parfois, le cyclisme peut être cruel, c’est comme ça. Maintenant, je vais rentrer chez moi, me soigner et me préparer pour de prochaines courses."

Kobe Goossens, 27 ans, s'était imposé à deux reprises en début de saison, et ce, sur le sol espagnol. En l'espace de 24 heures, il avait remporté en janvier dernier le Trofeo Andratx - Mirador D'es Colomer (Pollença) et le Trofeo Serra de Tramuntana (Lloseta - Lloseta).

En plus des Belges Laurens De Plus et Kobe Goossens, un troisième coureur a été obligé de quitter la Vuelta depuis le départ de l'épreuve espagnole samedi : le Britannique Oscar Onley (DSM-Firmenich).