Déjà un 3e club en Belgique pour Edward Still ?

Edward Still a décidément la bougeotte. Quelques semaines seulement après avoir quitté Eupen d'un commun accord avec le club, le jeune coach de 32 ans pourrait, déjà, trouver un nouveau point de chute.

HLN annonce en effet qu'il serait proche de... Courtrai. Un club qui a navigué pendant longtemps en eaux troubles la saison dernière et qui est en passe d'être racheté par un fond d'investissement américain.

Pour l'instant, le KVK n'a donc pas encore pu renforcer son noyau cet été mais les Kerels pourraient poser les premières briques de leur reconstruction en embauchant Edward Still.

Toujours selon HLN, les discussions auraient même déjà été entamées et un accord pourrait être trouvé rapidement. Pour Still, il s'agirait donc déjà d'un 3e club de Pro League en tant que T1, après Charleroi et Eupen.