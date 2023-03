Déjà presque soldout, le Horst Festival dévoile sa programmation complète

Par exemple, Stand Van Zaken (Doorzonarchitecten & Theo de Meyer) construira une des plus grandes scènes. Celle-ci sera conçue utilisant des matériaux de construction simples et ordinaires comme des tuyaux d’égout, et sera baptisée "State Of Play".

Pour celles et ceux qui étaient là l’année dernière, le bureau BRUTHER, basé à Zurich et Paris, aménagera l’espace de la "Bodies In Alliance" de Marinella Senator. Cette scène était nichée aux pieds des gigantesques cheminées d’évacuation. Une création qui décrivait à merveille la capacité du festival à s’intégrer dans un nouvel environnement.