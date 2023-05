Déjà plus de 250 inscriptions aux 100 km de CAP48

En septembre, les 100km de CAP48 reviennent pour une 9ème édition. Le principe est simple : parcourir 100 km au profit de la recherche médicale sur l’autisme.

En Belgique, un enfant sur 66 souffre d’un trouble du spectre autistique. Aujourd’hui, le délai d’attente pour être diagnostiqué et la prise en charge doivent être renforcés. C’est crucial pour le bien-être et le développement de ces enfants. La recherche médicale peut y contribuer.

Alors, pour courir ces 100km, on compte sur vous ! Et c’est Manon Patigny ainsi que toute son équipe bruxelloise des “Dancing Queens” qui nous en dit plus ! Ce mardi matin, Manon s’est déplacée jusque dans nos studios RTBF pour nous raconter son parcours, son histoire et sa motivation dans la matinale radio bruxelloise de Vivacité à Bruxelles.

Une sportive au grand cœur qui court pour la 2ème fois de sa vie les 100 kilomètres de ce défi CAP48.

Dans la vidéo ci-dessus, elle nous explique aussi à quel point il est facile de s’inscrire à ce challenge pour soutenir la recherche médicale sur l’autisme.

Les Dancing Queens ont déjà atteint leur objectif de collecte. Elles ont dépassé les 1000€ mais elles continuent de faire de la pub !

Cliquez ici pour accéder à leur page de collecte : Les dancing queens | CAP48

Et vous ? Prêts à participer à cette neuvième édition des 100km de CAP48 ?

Un défi, deux formules !

Ce challenge est accessible à tous grâce à ses deux formules.

* La formule présentielle : le week-end du 23 et 24 septembre 2023, relevez le challenge en maximum 30 heures, seul.e, en équipe ou en relais. Au départ de l’Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts en Province de Liège, marchez ou courez les 100km sur des parcours de Trail (10, 17 et 23km) balisés par l’ExtraTrail au travers de paysages à couper le souffle.

* La formule connectée : du 4 au 24 septembre 2023 : parcourez 100km, où vous voulez, à votre rythme en 21 jours, seul.e ou en équipe, via l’application mobile des 100km de CAP48.

Comment ça marche ?

1. S’inscrire sur 100kmcap48.be. Les frais d’inscription s’élèvent à 20€.

2. Créer une page de collecte seul.e ou en équipe.

3. Collecter 200€/personne.

4. Marcher les 100km de CAP48 en septembre.

La 9ème année des 100km de CAP48 Le challenge de 30 heures existe depuis 9 ans. Les premières années, il était exclusivement réservé au personnel de la RTBF. Avec la crise sanitaire, les 100km de CAP48 se sont popularisés grâce à une version connectée et depuis 2022, s’est ajoutée la version présentielle ouverte au grand public. En quelques chiffres, l’année dernière 652 marcheurs ont relevé le challenge et plus de 260 000 € ont été récoltés pour la recherche médicale sur l’autisme.

INFOS PRATIQUES:

Plus d’infos sur le challenge et sur le montant de la cagnotte en temps réel : 100kmcap48.be