Déjà menacée par la montée des eaux, New York croule sous le poids de ses gratte-ciel.

La ville de New York est menacée par la montée des océans et par l'amplification des événements climatiques extrêmes. Mais un autre facteur contribuerait à aggraver ce phénomène : le poids titanesque de ses buildings.

Sans ses gratte-ciel, New York ne serait plus vraiment New York. Oui, mais voilà : ces immeubles qui surplombent la ville contribueraient à l'enfoncer un peu plus dans la terre. Et le risque serait particulièrement important sur l’île de Manhattan, où l'on trouve les immeubles les plus emblématiques comme l'Empire State Building ou le Chrysler Building. C'est la conclusion d'une étude publiée début mai dans la revue Earth’s Future. Pour parvenir à ce constat, des chercheurs américains de l’université de Rhode Island ont calculé la masse de tous les bâtiments de la ville de New York. Verdict : 764 millions de tonnes !