Déjà huit morts sur l'Everest cette saison

Un alpiniste moldave est décédé mercredi, tandis qu'un guide népalais a perdu la vie mardi aux alentours du camp 3. Le Sherpa participait à la campagne annuelle de nettoyage des déchets sur la montagne, très polluée. La saison d'escalade du mont Everest a commencé de manière tragique cette année, avec la mort de trois alpinistes népalais en avril et d'un Américain au début du mois de mai. Pour l'instant, on estime que 350 personnes ont déjà atteint le sommet de l'Everest en 2023, a déclaré l'officier de liaison Khimlal Gautam, qui se trouve actuellement au camp de base.

L'ascension du toit du monde attire chaque année plusieurs centaines de personnes qui se pressent pour atteindre le sommet dans une fenêtre qui s'étend d'avril à juin, la période la plus favorable pour atteindre la cime de l'Everest. Le froid, le manque d'oxygène et les dangers inhérents à l'alpinisme rendent l'ascension particulièrement périlleuse. Le mont Everest, qui culmine à 8.849 mètres, se situe à la frontière entre le Népal et le Tibet, sous administration chinoise.