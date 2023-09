Déjà 6 millions de joueurs pour Starfield, la nouvelle licence de Bethesda

Est-ce que ça fait de Bethesda des menteurs ? Pas du tout ! Et le lancement n’en reste pas moins impressionnant, mais est à nuancer.

Starfield fait un très très bon lancement, et probablement un des meilleurs pour un jeu Bethesda depuis longtemps, si pas le meilleur "all time" ! Et c’est d’autant plus impressionnant qu’il s’agisse du lancement de Starfield, la première licence originale du studio depuis plus de 25 ans.

Le précédent record pour un lancement de jeu vidéo était celui de Forza Horizon, avec ses quelque 4,5 millions de joueurs le jour du lancement, doublés en 7 jours. Soit 9 millions de joueurs en une semaine.