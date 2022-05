Déjà 111 tués sur les routes au 1er trimestre 2022 : un retour aux chiffres d’avant pandémie selon Vias, surtout en Wallonie

Au niveau national, on relève surtout une hausse du nombre de tués parmi les occupants de voitures (de 37 à 54) et dans les accidents avec un camion (de 18 à 24) et de piétons (de 6 à 22).

Le nombre de blessés augmente lui aussi (passant de 7871 à 9698, soit une hausse +23%), même constat pour le nombre d’accidents corporels (passant de 6587 à 8069, soit une hausse de +22%). Cette hausse considérable d’accidents corporels a lieu dans les trois Régions : de 3978 à 4981 en Flandre (+25%), de 1970 à 2250 en Wallonie (+14%) et de 639 à 838 à Bruxelles (+31%).

La hausse du nombre d’accidents corporels est constatée pour tous les types d’usagers, à l’exception des accidents impliquant un camion qui connaissent une baisse de 2%. Le nombre d’accidents corporels impliquant des utilisateurs de trottinette électrique a triplé (de 96 à 296), et le nombre d’accidents impliquant des cyclomotoristes et des cyclistes a fortement augmenté (respectivement + 35% et + 22%).