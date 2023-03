deinfluencing, quand les influenceurs "balancent" les marques et la consommation

Pourtant, il ne faut pas être naïfs : pousser à consommer moins, ou critiquer des produits, cela reste une stratégie de communication. "Il faut comprendre que le deinfluencing reste quand même de l’influence, qui vise à profiter de sa communauté et de son pouvoir d’achat. Par ailleurs, cela répond aussi à une vieille stratégie de communication qu’on appelle de la 'communication mixte' : on va mélanger une communication positive et une communication négative pour gagner en crédibilité, explique Karine Charry. L’idée est qu’on aura tendance à faire plus confiance à quelqu’un qui est nuancé qu’à quelqu’un qui a une communication toujours positive."

Même le fondateur de l’agence d’influence le confirme : "Pour influenceur, il est fondamental de garder de l’authenticité. Or, un créateur ne peut pas s’émerveiller systématiquement du dernier produit qu’il a entre les mains. Et clairement, le fait de faire toujours des louanges à un produit créé une perte d’authenticité et de crédibilité. Et cela, ça peut faire perdre des followers et donc avoir des retombées négatives. Après, il faut faire attention : la désinfluence reste de l’influence, parce qu’en mettant en avant explicitement des produits qu’on ne recommande pas, implicitement on peut recommander les concurrents ou la concurrence. Et donc, en tant qu’utilisateur, il ne faut pas se laisser aveugler par ce qui n’est, finalement, qu’une tendance", ajoute Thomas Angerer.

La tendance semble s’inscrire davantage au sein de la Gen Z, auprès de qui la question environnementale a pris beaucoup d’importance. Et pourtant, selon Karine Charry, on est loin de parler d’incitation réelle à la "déconsommation", ce qui paraît d’autant plus vrai lorsqu’on imagine que certains influenceurs n’hésitent pas à surfer sur la vague de la désinfluence pour critiquer un produit mais ensuite… en conseiller un autre.

Cela ne marque toutefois pas la fin du marketing d’influence traditionnel : encore en 2022, cette industrie a rapporté environ 16 milliards de dollars.