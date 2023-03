Deila sur la short list du club de Bruges ? "Cela prouve simplement que nous faisons du bon travail"

Le coach Norvégien pourrait-il coacher un autre club que le Standard en Pro League ? A cette question précise, la réponse reste évasive : "Tout peut arriver dans le football. Vous pouvez être bien à votre place, et puis être viré une semaine plus tard parce que le club ne veut plus de vous. En football on doit avancer au jour le jour. Tout est question de confiance et de résultats. Si vous faites de bons résultats, le club voudra vous garder et d’autres équipes souhaiteront travailler avec vous. Mais si ça ne va plus, vous devrez vous battre seul pour trouver du boulot. Donc profitons du moment présent. Je suis impatient d’être dimanche. Si nous réussissons à sortir une prestation comme face à l’Union et à Westerlo, on a des chances d’aller gagner à Bruges", a conclu le coach liégeois.