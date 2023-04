Deila satisfait du partage au Cercle : "On prend un point et je suis fier de l’attitude et de l’implication du groupe"

Le Standard a partagé samedi sur la pelouse du Cercle pour son premier match dans les Europe Play-offs. La rencontre a été pauvre en occasions et pour Ronny Deila, il n’a pas manqué grand-chose pour prendre les trois points, comme il l’a expliqué après la rencontre au micro d’Eleven : "C’était une bonne bataille entre deux équipes organisées. C’est toujours difficile de venir ici. Très direct, beaucoup de phases arrêtées, des longs ballons, mais je suis satisfait de la manière dont les garçons ont géré ça. On a eu le contrôle et les meilleures occasions. Mais on ne les a pas converties et à la fin c’est un 0-0. C’est ok, c’est un point qu’on reprend avec nous. On réessayera le week-end prochain".

La rencontre était fermée et le Standard aurait pu prendre l’avantage après un quart d’heure mais Renaud Emond a manqué son face-à-face avec Majecki : "On a eu 2-3 occasions seul face au gardien. On aurait pu les prendre. Le jeu était bon, on a bien switché pendant 20-25 minutes. Et puis on a été dans leur jeu et c’était plus difficile. Après on a recommencé à jouer notre jeu. Mais on n’a pas créé de grosse occasion en deuxième mi-temps, c’est quelque chose qu’on va travailler. C’est un déplacement compliqué. C’est une équipe qui est vraiment différente des autres. On prend un point et je suis fier de l’attitude et de l’implication du groupe".

Le coach norvégien a déjà le regard tourné vers samedi prochain et la réception de La Gantoise, concurrent direct des Rouches dans ces play-offs : "Il reste cinq matchs. Maintenant on va se préparer pour Gand à la maison. Ça va être un match compliqué. J’espère qu’on aura un stade complet et trois points".