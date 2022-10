Deila emmène son Standard à la poursuite du top 4 : "Tout est possible quand vous êtes dans ce club"

Le Standard s’est imposé sur la pelouse de Zulte Waregem (0-3) ce samedi et se rapproche du top 4. Pour aller chercher les trois points ce week-end, les Rouches ont dû s’arracher. Ronny Deila était d’ailleurs satisfait de l’état d’esprit de ses joueurs en interview d’après-match : "C’était un match difficile. C’est toujours difficile de jouer en déplacement contre des équipes qui ont besoin de points. Je pense qu’on a plutôt bien contrôlé le match. On leur a laissé deux occasions qu’on n’aurait pas dues mais heureusement on a Arnaud (Bodart) qui a été incroyable aujourd’hui et qui nous a laissé dans le match dans ces deux situations".

Les Liégeois n’ont pas paniqué et ont finalement trouvé la faille sur penalty dans le dernier quart d’heure par leur capitaine Noë Dussenne : "On savait que ça allait être de plus en plus ouvert dans le match. Quand on joue en déplacement, il faut être patient, prendre sa chance quand on la reçoit. On savait que si on restait ensemble, on allait avoir ces occasions. Je suis très fier de l’équipe, de la façon dont ils sont restés calmes. A la fin, ça donne 0-3 donc qu’est-ce que je peux attendre de mieux ?"

L’entraîneur norvégien a une nouvelle fois salué la prestation de Nicolas Raskin impliqué dans trois buts : "C’était très bon. Il m’a dit il y a quelques semaines qu’il voulait avoir plus d’assists et de buts. Il doit juste continuer comme ça et il en aura encore plus dans le futur. Mais Nico est très important pour nous comme je l’ai déjà dit. Il a encore joué un très bon match".

Grâce à cette victoire, les Rouches se rapprochent des play-offs 1. S’il ne s’enflamme pas, Deila veut croire en son Standard : "On rêve tout le temps. C’est ce qu’on veut faire. Ce n’est pas rêver, tout est possible quand vous êtes dans ce club. Mais en même temps, il y a beaucoup de bonnes équipes en Belgique, c’est un niveau compliqué. Mais je pense qu’on s’améliore et que si on continue à s’améliorer, tout peut arriver. Mais encore une fois, il y a très peu de différences et on a pu voir aujourd’hui que ça peut tomber des deux côtés et c’est pourquoi c’est une ligue compliquée. On doit travailler dur, s’améliorer et continuer à être performant parce que quand on le fait, on voit qu’on peut avoir trois points".