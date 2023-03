Deila avant Standard-Westerlo : "Tous les matches qu’il nous reste, sont des finales de Coupe"

La dernière ligne droite en lancée en Pro League. Il ne reste que 7 journées de phase classique. Le Standard n’est qu’à 4 longueurs de Bruges (4e). Le top 4 est encore à portée des Liégeois. Pour rester au contact des Brugeois, une victoire est essentielle, ce samedi soir, face à Westerlo.

Ronny Deila a le tempérament des "hommes de Coupe". Un trait de caractère qu’on retrouve également dans ses interviews : "J’ai toujours dit que les matches qui nous restaient, ce sont comme des finales de Coupe. Ce sera donc le cas pour cette rencontre face à Westerlo. Ils nous ont battus au match aller. A nous de reprendre les trois points. Ce sera difficile mais on devra montrer que nous sommes meilleurs qu’eux".

Le Standard s’était incliné 4-2 au match aller au Kuipje. Ronny Deila veut sa revanche, même s’il sait que ce sera compliqué : "Westerlo a battu beaucoup de bonnes équipes, et fait partie des meilleures formations de notre championnat. On sait qu’ils ne viendront pas à Sclessin pour jouer la contre-attaque. C’est une équipe qui prend beaucoup de risque, qui est très offensive et qui possède des joueurs très rapides. On devra se méfier de leur flanc gauche qui est redoutable".