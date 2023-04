Deila analyse les Play-offs : Genk "sur une pente descendante", "quatre bonnes équipes" en Europe Play-offs

Ronny Deila vit sa première saison au Standard et a déjà réussi à ramener les Rouches en Play-offs alors qu’ils sortaient d’une saison catastrophique où ils avaient terminé 14e.

Pour revenir sur ses premiers pas, son avenir et la méthode Deila, il a accordé un entretien de plus d’une heure à Pascal Scimè au Sports Bar Odds, situé à quelques centaines de mètres du centre d’entraînement des Liégeois. Un endroit pas anodin puisque Odds, c’est le premier club professionnel où Ronny Deila a joué en Norvège. Depuis son arrivée, il a donc vu cet endroit comme un signe et y a pris ses habitudes.

Les Play-offs, Deila connaît bien, lui qui sort d’une aventure en MLS avec New York City où il avait terminé champion après des Play-offs. Cette fois, il ne les jouera pas pour le titre mais pour une place en Coupe d’Europe. Et le champion, ça pourrait ne pas être Genk pour l’entraîneur norvégien : "Ils sont sur une pente descendante. Et les deux autres équipes sont aussi très fortes. Je pense que ce sera un vrai combat. Et aussi Bruges, quand ils jouent à leur meilleur niveau, ils jouent aussi bien que les autres. Ce sera de bons matchs dans ces Play-offs".

Et dans les Europe Play-offs, il y aura un coup à jouer pour les Rouches qui aimeraient retrouver l’Europe : "Il y a quatre bonnes équipes. Et quand vous divisez les points par deux, tout le monde est dans le coup. C’est important de prendre un bon départ. Si vous gagnez les 2-3 premiers matchs, ce sera déjà fini pour une équipe et il pourrait y avoir une bagarre entre deux équipes. Mais je pense que Gand a montré qu’ils étaient un peu meilleurs que les autres. Mais ils ont vécu une longue saison et tout peut arriver en Play-offs. Il s’agit de donner le meilleur de soi-même dans les six matchs et je pense que nous avons eu une bonne période. Nous allons donner le meilleur de nous-même pour être cinquièmes".

Si le système de Play-off met beaucoup de suspense en fin de saison, Ronny Deila n’est pas convaincu que ce soit le système le plus juste qui soit appliqué en Belgique : "J’aime bien mais je pense que de diviser les points en deux, je ne suis pas sûr que ce soit équitable. Mais si vous prenez les six premiers comme ce sera le cas l’année prochaine et que vous avez le même nombre de points, je pense qu’il y aura de grands matchs. Il faut voir les bons côtés de la chose. Et quand vous savez ce qui vous attend avant le match, il ne vous reste plus qu’à faire le travail. C’était le cas aux USA parce qu’aux Etats-Unis, il y a des Play-offs partout. Vous jouez le championnat pour être bien placé pour les Play-offs et puis il s’agit de trouver le champion sur un jour. C’est aussi excitant".

L’objectif sera donc de se qualifier pour les Play-offs la saison prochaine pour retrouver l’excitation de rencontres pour le titre du côté de Sclessin.