Deila amer le partage face à Zulte : après "une deuxième mi-temps embarrassante", le Standard "va devoir mettre les choses au clair et continuer"

Le Standard a galvaudé une occasion de recoller sur le top 4 après la défaite de Bruges à Courtrai. Les Rouches ont en effet partagé (2-2) face à Zulte Waregem alors qu’ils menaient pourtant 2-0. Un renversement de situation que n’a pas du tout apprécié Ronny Deila. Le Coach du Standard était très frustré au micro d’Eleven : "C’est une deuxième mi-temps embarrassante. On n’a rien créé dans les 25 premières minutes. On aurait dû être beaucoup mieux organisés et avoir de meilleures réactions. On a arrêté de jouer simple, on a pris des raccourcis et on s’est retrouvé bas. On sait que quand ils peuvent centrer, ils sont dangereux et on leur a donné des phases arrêtées. On sentait qu’ils se rapprochaient. Ils ont un peu de chance sur le premier but mais il était dans l’air. Après, j’ai senti qu’on se cachait. On n’a pas pris nos responsabilités en tant que groupe, moi inclus. Nous sommes aussi 50 fois dans leur rectangle et nous devons marquer plus. On doit créer plus d’occasions. Nous avons des centres à couper, des ballons dans le rectangle et on doit en faire plus. Ce n’est pas assez bon. C’est dans les deux sens. Je suis très déçu. Mais c’est fait. On va devoir mettre les choses au clair et continuer. Personne ne peut se sentir lui-même tant qu’on n’est rien. Nous devons avoir les fondations. Quand on a été bon les 25 premières minutes, on a travaillé, on a réagi, on est ensemble, on joue vers l’avant. On a très bien joué pendant une grande partie du match. Mais après on doit réagir quand les choses commencent à aller contre nous. Ça va être dur de passer au-dessus de ça. Ce sont deux points importants et on aurait même pu perdre à la fin. On aurait aussi pu gagner, évidemment. Mais nous devons plus avoir cet instinct de tueur dans les deux rectangles. On a tellement été dans leur rectangle mais on a également laissé trop de possibilités dans notre rectangle".

Ce qui irriterait le plus l’entraîneur norvégien, ce serait que ses joueurs aient fait preuve de suffisance : "J’espère que non. La complaisance est la pire chose que je connaisse. A la mi-temps, on a demandé d’y aller plus fort, essayer d’en marquer un troisième. Parce qu’alors à ce moment-là, le match est terminé. Mais j’ai l’impression qu’on a commencé à jouer de longs ballons, on n’a pas assez profité de la largeur, comme nous l’avions fait avant. Chaque fois qu’on joue sur les côtés, on crée quelque chose. Mais on s’est rendu la tâche plus compliquée dans l’axe, on a perdu des ballons dans des situations compliquées et on leur a donné des contre-attaques. Et puis ils marquent mais on doit avoir la mentalité pour renverser la situation et tirer quelque chose du match".

Le Standard aura le temps de réfléchir à sa prestation puisque la trêve internationale se présente désormais. Le prochain rendez-vous des Rouches est un déplacement à Ostende le premier avril. A la côte, les Liégeois retrouveront une autre équipe qui se bat pour sa survie en D1A. Pour Deila, il va falloir faire un travail mental, plus que physique : "La première chose maintenant c’est que beaucoup de joueurs vont en équipe nationale donc on n’aura que la moitié du groupe. C’est une chose. Et l’autre c’est qu’on a besoin d’un peu de repos. On va à nouveau arriver dans une période importante donc l’important n’est pas de s’entraîner maintenant c’est de prendre un peu de repos, mentalement et physiquement. Prendre un peu de recul les uns par rapport aux autres et quand on recommence et qu’on prépare le match à Ostende, on devra vraiment se rappeler ce qui est arrivé ce samedi parce qu’on n’est pas au niveau auquel on veut être".