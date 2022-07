Dehaes – Juvan, c’est fini : « Aujourd’hui les joueuses prennent les coaches et les jettent »

Et du coup la méthode "Dehaes" qui est basée sur un cycle de 3 années, est de plus en plus compliquée à mettre en place avec des joueuses qui veulent tout, tout de suite : " Les filles ne nous donnent plus le temps de travailler sur le long terme. En un an, on a de 20 à 25 tournois de haut niveau. C’est trop peu pour transformer une joueuse. Il faut 3 ans, avec entre 65 et 80 tournois, pour travailler sur le processus de performance. Pour de nombreuses joueuses c’est trop long ".

Philippe Dehaes est un coach confirmé sur le circuit mondial. Mais à 50 ans, il aspire à plus de sérénité dans le travail, et il ne semble plus avoir envie de repartir sur un cycle de 3 années, pour faire éclore une future pépite du tennis mondial : " C’est vrai que le challenge est excitant, partir d’en bas et monter avec une joueuse. Mais il faut accepter de mettre entre parenthèses absolument tout ce qui concerne votre vie privée, familiale ou sociale. Donc quelque part, ça a un coût, un coup émotionnel pour l’entraîneur. Et puis c’est un coup financier aussi parce que quand on démarre avec une fille qui est 150e, on ne peut pas demander la même considération financière qu’avec une fille qui est top dix. Aujourd’hui je n’ai plus confiance dans cette jeune génération qui ne laisse plus de temps au temps, et qui ne passe plus de temps au processus de progression de se mettre en place ".