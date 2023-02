Dégustez un cocktail sans alcool mais avec Carlo De Pascale

Pour vous ouvrir l’appétit dans le 6/8, Carlo De Pascale vous invite à l’apéro, mais un apéro sans alcool.

Qu’est-ce qui caractérise un apéro ? C’est souvent un équilibre entre de l’amertume et du sucre, un peu de fraîcheur et d’acidité. Toutes ces choses-là, on peut les retrouver dans des boissons sans alcool.

C’est ce que certains appellent "mocktail", qui signifie "imitation de cocktail", mais qu’on pourrait appeler tout simplement : cocktail sans alcool.

On connaît le vin et la bière sans alcool, qui commencent à bien se développer. Et depuis quelques années, on a vu apparaître des spiritueux sans alcool.

En différé de sa cuisine, Carlo De Pascale vous explique ici comment préparer un Negroni, à base de vermouth, de bitter et de gin sans alcool. Le cocktail se compose d’un tiers de chaque, auquel on ajoute des glaçons et une tranche d’orange.