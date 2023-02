Dégustez les bières et spécialités locales de l'Abbaye du Val-Dieu

Ce sont les moines de l’Abbaye du Val-Dieu qui sont à l’origine des bières brassées aujourd’hui sur le site même, les moines cisterciens étant connus pour leurs talents de brasseurs, et à l’époque, le développement de l’activité brassicole était lié à la nécessité de rendre l’eau potable, cela permettait d’éviter les maladies de l’époque comme le choléra ou la typhoïde.

On peut déguster ces bières sur place, à la terrasse du restaurant qui se situe dans la cour intérieure, et déguster quelques spécialités locales comme le Stron d’poye (c’est du wallon) qu’on pourrait traduire par caca de poule, Il s’agit en réalité d’une tartine de pain nappée d’une couche de maquée et d’une couche de sirop de Liège. La couche de sirop plus dense est recouverte par la maquée.

Il y a aussi à l’Abbaye du Val Dieu, de délicieux fromages comme le bouquet des Moines ou encore le fameux fromage de Herve ! Je vous recommande le piquant… c’est le plus fort, il pique un sur la langue mais il pique aussi aux yeux…

Il bénéficie depuis 1996 de l'appellation d'origine protégée. C'est le seul fromage à être protégé par ce label européen en Belgique.