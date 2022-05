Déguster des plantes sauvages ça vous dit ? Venez apprendre à en cuisiner

Pour un coût de 55 euros par personne comprenant le cours, la cueillette et la préparation avec tous les ingrédients fournis, cet atelier de 4 heures et demi est un bon investissement pour tous les amoureux de la nature et les adeptes de nouvelles expériences gustatives.

Le lendemain, toutes les informations ainsi que les recettes vous seront envoyés par mail et pour plus d’informations n’hésitez pas à vous rendre sur cuisinesauvage.org.