Déguisé en Gandalf pour son anniversaire, il rencontre son véritable interprète de manière fortuite

Pour son anniversaire, Ben Coyles a fait la tournée des bars de Bristol déguisé en Gandalf et surprise : il a rencontré Sir Ian McKellen, son interprète.

Alors qu’il faisait la tournée des bars de Bristol (sud-ouest de l’Angleterre) à l’occasion de ses 22 ans, un certain Ben Coyles, fan de l’univers de J.R.R. Tolkien déguisé en Gandalf a rencontré Sir Ian McKellen, son interprète dans "Le Seigneur des Anneaux" et "Le Hobbit", qui était de passage pour la promotion de "Mother Goose", une pièce dans laquelle il tient un des rôles principaux.

"Moi et mes potes marchions dans la rue et j’ai entendu derrière moi 'veux-tu rencontrer le vrai Gandalf ?'. Je ne l’ai pas reconnu immédiatement, puis je me suis dit ’OH MON DIEU C’EST SIR IAN MCKELLEN !’", a déclaré le jeune homme au Bristol Post, selon Huffington Post.

S’il s’agit d’un coup de chance pour Felix, un des potes de Ben qui était là, une autre amie de ce dernier affirme que certains étaient au courant de la présence de McKellen dans les parages mais qu’ils ne s’attendaient pas du tout à le croiser.