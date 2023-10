Déguisé en clown tueur de "Ça", il terrifie un village écossais

En automne 2016, de nombreux médias faisaient état de clowns "tueurs" qui terrassaient plusieurs villages des États-Unis. Plusieurs internautes s'inquiétaient de ce phénomène, partageant des vidéos sur les réseaux sociaux de clowns en train de poursuivre d'autres personnes ou sonnant aux portes. On pensait que c'était de l'histoire ancienne mais il semblerait que ce ne soit pas le cas.

Les habitants de Skelmorlie (Écosse) font depuis quelques temps face à un étrange personnage : un homme déguisé en Grippe-Sou (Pennywise), l'antagoniste emblématique de l'œuvre de Stephen King "Ça", qui prend l'apparence d'un clown pour attirer les enfants, les kidnapper et ensuite les dévorer. Ici, l'inconnu ne fait pas grand chose à part se promener le soir dans les rues du village écossais avec un ballon rouge. Mais cette situation suffit à alarmer les résidents, comme on peut lire sur le site de The Independent.

"Quelqu'un doit lui parler avant que la police n'intervienne ou qu'il ne terrifie vraiment quelqu'un. Il pourrait provoquer une crise cardiaque.", met en garde un des habitants. Il affirme au journal britannique qu'il n'ose plus laisser ses enfants de 11 et 13 ans sortir quand il fait noir.