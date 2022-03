Dégringolade inquiétante du top 10 : en une année seulement le classement WTA a bien évolué…

Ashleigh Barty a pris sa retraite, et va laisser un vide au sommet du classement WTA. Si Nostradamus ne travaille pas à la RTBF et qu’il nous est bien difficile d’imaginer à quoi ressemblera ce classement à l’avenir, il est intéressant de se replonger quelques mois en arrière, le 5 avril 2021 juste après le tournoi de Miami. Il y a presque une année, le top 10 était bien différent de l’actuel (publié le 21 mars 2021). Et surtout, parmi les joueuses qui figuraient dans ce top, deux sont désormais retraitées, six sont sorties du top 10 et deux seulement y figurent toujours et possèdent une meilleure position.