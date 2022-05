Dégringolade du Bitcoin : la faute au Terra ?

Le film Les Initiés, avec Ben Affleck, sorti en 2000, parle gros sous et placements risqués. On y retrouve des conseillers en placements qui promettent la lune à des investisseurs qui n’y connaissent pas grand-chose. Un jour, le marché se retourne et c’est la panique. C’est exactement ce qui est en train de se passer sur un marché un peu particulier, le marché des cryptomonnaies. Explications avec Gilles Quoistiaux, notre chroniqueur tech, journaliste à l’Echo.

Avec le bitcoin on ne s’ennuie jamais. Fin de l’année dernière, le bitcoin explosait. Sa valeur a dépassé les 68.000 dollars. Donc 68.000 dollars pour un bitcoin. C’est un record absolu. Mais par la suite, ça a tourné au vinaigre, on peut le dire. Le bitcoin a commencé à chuter. Et là, depuis quelques jours, c’est vraiment la dégringolade. En quelques mois, il a perdu plus de 60% de sa valeur. Il est passé sous la barre des 27.000 dollars.