Dégradé de couleurs et jeudi très doux

C’est parti pour une journée agréable d’arrière-saison avec une météo somme toutes assez calme et aux températures clémentes pour la saison. Mis à part quelques bancs de brume ou quelques nuages bas très localisés, le ciel est déjà bien dégagé en pas mal d’endroits ce matin et le soleil devrait briller dès son lever. On notera ce matin des passages nuageux plus dense près du littoral où une averse isolée n’est pas totalement exclue. Ce sera donc un dégradé avec des nuages sur l’ouest et un ciel dégagé ailleurs.