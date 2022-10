Dégénérescence maculaire : 10% des Belges sont concernés par la DMLA, une maladie de la vue

La DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l’âge, est une maladie de la rétine qui réduit l’acuité visuelle et déforme la vue en faisant progressivement apparaître une tâche centrale.

Elle touche en Belgique une personne sur 10 après 50 ans et 3 personne sur 10 après 70 ans. C’est une de causes principales de la malvoyance après 60 ans. La maladie augmente chaque année en Belgique et touche un public de plus en plus jeune. " Les traitements actuels ne sont pas curatifs, mais permettent de stopper ou, du moins, de ralentir l’évolution de la maladie. Il est donc important de déceler rapidement les premiers symptômes, et de se faire régulièrement dépister ", explique Rafal Naczyk, le porte-parole d’Eqla, anciennement Œuvre Nationale des Aveugles

Un test gratuit aux abribus

Depuis le 8 octobre, Eqla organise une vaste campagne de sensibilisation à cette maladie, grâce notamment à un test à effectuer aux arrêts de la STIB ou aux stations Villo. Ce test, très simple, il consiste à fixer le point central d’une grille pendant quelques secondes. Si des lignes apparaissent, si votre vision est floue ou si une tache centrale apparaît dans votre champ visuel, il faut rapidement consulter votre ophtalmologue. " Notre objectif est d’inciter chacun à prendre soin de ses yeux et de consulter son ophtalmologue à temps. Un simple test inspiré de la grille d’Amsler et un rendez-vous chez l’ophtalmologue peuvent vous sauver la vue ! " conclut Rafal Naczyk.