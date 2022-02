Dégâts des eaux: accord entre Ethias et la société Boels pour fournir des déshumidificateurs aux sinistrés

Rendre 2000 déshumidificateurs disponibles pour les sinistrés des inondations assurés auprès de sa compagnie, c'est l'objectif d'un accord que vient de conclure Ethias avec la société Boels Rental.

Pour les sinistrés des inondations de juillet, mais pas seulement...

Un accord qui ne concerne d'ailleurs pas que les sinistrés de juillet dernier, comme le précise Jean-Michel Moraux, directeur de la zone Liège-Luxembourg de Boels Rental: "C'est un accord qui est mis en place non seulement pour les malheureux sinistrés de la zone de Liège, mais également au niveau des personnes qui seraient sinistrées au niveau de dégâts des eaux durant toute l'année et dans toute la Belgique."

En fonction du volume à assécher, on conseille le type d'appareil qu'il faut

Pratiquement, que doit faire une personne qui est sinistrée et assurée par Ethias? "Au niveau de notre filiale, nous recevons un numéro de sinistre qui est communiqué par la société Ethias. De son côté, l'assuré reçoit également un document de chez Ethias lui permettant de venir retirer un appareil auprès de l'une de nos filiales" répond Jean-Michel Moraux. "L'assuré vient chez nous, notre personnel lui pose la question de savoir exactement quel volume il doit assécher, et en fonction du volume à assécher, notre personnel conseille le type d'appareil qu'il lui faut. Et l'assuré ne doit débourser aucun euro. C'est Ethias qui prend entièrement la facture à ses frais."