Dégâts dans les champs causés par les corneilles et autres corvidés : "il y a d'autres options que le tir"

Mais le collectif "Stop aux Dérives de la Chasse", qui réunit plusieurs dizaines d'associations, n'est pas non plus d'accord sur ce point, soulignant l'absence de "preuves cohérentes" allant dans ce sens. "Continuer de blâmer ces espèces pour la raréfaction de la petite faune des plaines revient à refuser une réalité plus complexe et témoigne d'une véritable méconnaissance de la biodiversité de la part du RSHCB.

La seule solution pour sauvegarder ces espèces en danger d'extinction est de supprimer leur chasse (perdrix) et une révision globale de notre système agricole et non le tir local de corvidés", estime encore le collectif.

Ce dernier s'oppose aussi aux chasseurs sur les dérogations délivrées par le Département de la Nature et des Forêts (DNF). Les oiseaux étant protégés, une dérogation est nécessaire pour pouvoir les tirer. Les chasseurs jugent toutefois que la procédure est trop stricte et fastidieuse. Le collectif, lui, est d'avis que les chasseurs obtiennent aisément des autorisations de destruction de corvidés.

"La justification est toujours la même: les populations de ces espèces ont fortement augmenté ces dernières années. Ce qui est faux! Seuls les choucas (15 à 28.000 couples) et les corbeaux freux (16 à 19.000 couples) sont actuellement en augmentation mais absolument pas considérés en surpopulation. Les populations de pies bavardes (20 à 36.000 couples) sont considérées comme stables et les effectifs de la corneille noire sont même en diminution (31 à 32.000 couples)", poursuivent les associations.

La législation prévoit une protection de tous les oiseaux appartenant à l'une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen.