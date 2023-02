Ødegaard, Haaland, Thorstvedt, Sørloth : la passion du football norvégien de père en fils

Du côté de la Norvège, la relève génétique est déjà bien assurée. Après la génération 80-90, c’est maintenant la nouvelle génération qui s’installe dans le football scandinave. On garde les noms de famille et on change le reste. Fini les Erik, Goran, Alf-Inge et autre Hans Erik et place respectivement à Kristian, Alexander, Erling et Martin. Les numéros aussi ont changé. Le talent lui, a augmenté. Ils évoluent tous aujourd’hui dans les plus grands championnats européens et permettront peut-être un jour à la Norvège d’accrocher un quart de final de Coupe du Monde, chose que le pays n’a jamais réalisée.