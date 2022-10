Defour : "Ça pouvait être n’importe quelle équipe en face, je voulais gagner"

Steven Defour vivait sa première rencontre en tant qu’entraîneur principal ce mercredi et son équipe de Malines s’est imposée face au Standard. Une victoire importante pour les Malinois qui restaient sur trois défaites. Defour était évidemment un coach heureux au micro de Vincent Langendries : "Ça fait du bien. Surtout dans la situation dans laquelle on était. Je pense que c’est mérité. On a fait un très bon match. En première mi-temps, il y avait encore des hésitations. En possession de balle, tout n’était pas encore bien, on a eu très peu de temps pour travailler ça. Mais en deuxième mi-temps, j’ai vu une très bonne équipe de Malines".

Et pour sa première sur le banc malinois, le stress était évidemment présent avant la rencontre : "J’étais nerveux, j’étais un peu stressé, ce qui est normal. C’est mon club d’enfance et je ne veux que du bien pour ce club donc je voulais absolument gagner".

Hasard du calendrier, la première rencontre de Defour en tant qu’entraîneur était face au Standard, un club qui a compté dans sa carrière puisqu’il a longtemps porté le brassard en bord de Meuse. Mais pas de place pour les sentiments, l’important c’était la victoire : "C’était mon premier match et je voulais absolument le gagner. Ça pouvait être n’importe quelle équipe en face, je voulais gagner".

Pas de recette miracle mais un bon discours et une remise en question pour relancer la machine : "L’équipe manquait juste d’un peu de confiance et j’ai essayé de rectifier ça avec quelques principes de jeu et aujourd’hui on a vu".

Et l’impact du nouvel entraîneur s’est déjà fait ressentir, notamment sur le deuxième but où l’on voit Defour parler à Ngoy, lancé sur le côté gauche : "Je lui ai dit ‘prends le’. Je savais qu’il sait faire ça. Avant le match je lui ai dit, c’est toi qui vas faire la différence. C’est ce qu’il a fait, il a fait un tout grand match".

Prochaine étape, Eupen pour tenter de confirmer la victoire acquise face au Standard ce mercredi : "Il y a un gros match ce week-end mais dans notre situation, tous les matchs sont des grands matchs donc on essaye de gagner tous nos matchs et le plus important c’est le match prochain".

Un Standard qui reçoit Anderlecht pour un choc entre deux anciennes équipes de Defour, mais l’ancien Rouche et Mauve. "Ce ne sont plus vraiment mes problèmes actuellement, moi je dois me concentrer sur Eupen", a conclu l’entraîneur malinois, un grand sourire aux lèvres.