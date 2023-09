Défoulez-vous lors d'une activité hors du commun grâce au Réveil de Tipik

On vous offre l'occasion de vous défouler au lancer de hâches à la How'Hache!

Envie de vous adonner à une nouvelle activité originale encore jamais testée auparavant ?

Le lancer de haches c'est à la fois découvrir une activité unique et insolite, faire preuve d'adresse et de précision, se défouler et surtout s'amuser lors d'une sortie entre ami(e)s, en famille, en couple ou lors d'un Team Building. Ca se passe à La How'Hache à Le Bizet!

