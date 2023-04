Déforestation, manque de transparence et de traçabilité de la filière du cacao : des œufs de Pâques au goût amer

Pour ce qui est de la déforestation, le résultat est sans appel : les importations européennes sont allées de pair avec la déforestation de 838.000 hectares entre 2000 et 2015. Le coût environnemental est important, à l’image de la consommation européenne de chocolat. Les Européens sont en effet les plus gros consommateurs de chocolat au monde.

Par pays, les Pays-Bas consomment le plus de chocolat. Ils sont suivis des États-Unis et ensuite de la Belgique. Dans le même temps, les ventes de confiseries à base de chocolat augmentent : elles étaient d’un peu plus de cent milliards d’euros en 2019, soit une hausse de 33% en 2019, selon toujours selon la FAO.

Conséquence, de l’autre côté de la Méditerranée, au-delà du Sahara, les cacaoyères ivoiriennes ont grignoté 2,4 millions d’hectares sur la forêt entre 2000 et 2019. "C’est 125.000 hectares par an, soit la superficie du Brabant wallon", nous souffle Cécile Renier, chercheuse à l’Earth and Life Institute de l’UCLouvain et co-autrice de l’étude (à découvrir ici). D’autres cultures provoquent des dégâts, comme l’huile de palme ou l’hévéa (latex).