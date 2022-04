Déforestation : l’an dernier, l’équivalent de 10 terrains de foot de forêt tropicale a disparu chaque minute

Ces chiffres sont en diminution de 11% par rapport à 2020, après une augmentation de 12% en 2019. Les variations annuelles s’expliquent en grande partie par les incendies. Quant à la déforestation liée à l’agriculture, elle continue elle de croître.

Le Brésil, qui abrite plus de forêt tropicale que tout autre pays, a perdu 1,5 million d’hectares, soit 40% du total mondial et trois fois plus que la République démocratique du Congo, classée deuxième.